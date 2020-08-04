Лукашенко заявил о попытке «организовать бойню в центре Минска» и рассказал о «еще одном отряде», переброшенном в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке «организовать бойню в центре Минска» и «миллиардные ресурсы», направленные на дестабилизацию ситуации в стране в преддверии выборов.

Лукашенко, выступающий с обращением к народу и парламенту, напрямую никого не обвинил в «попытке организовать бойню», но далее перешел к рассказу о задержанных в Белоруссии российских «наемниках».

«Сначала Стамбул. Потом — нет, не Стамбул. Венесуэла. Потом позвонили вчера — нет, не Венесуэла, сами уже не знаем куда [ехали]», — заявил Лукашенко, добавив, что вокруг истории с задержанными «сплошное вранье».

Еще один отряд [наемников] переброшен на юг страны, сказал президент Белоруссии, не став уточнять подробности.

«На нашем крепком, монолитном обществе решили отработать „цветные революции“. Не получится!» — заявил Лукашенко.

29 июля в Белоруссии задержали 33 граждан России. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники ЧВК «Вагнер», которые собирались устроить массовые беспорядки — в их организации подозревают блогера и политика . Российская сторона заявляет, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия.