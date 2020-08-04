Федерация фигурного катания запретила Алене Косторной выступать за академию Евгения Плющенко после ухода от Этери Тутберидзе

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что 16-летняя фигуристка, чемпионка Европы , ушедшая из группы Этери Тутберидзе, не сможет в этом сезоне представлять академию Евгения Плющенко из-за закрытого трансферного окна.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — „Самбо-70“», — сказал Коган в интервью RT.

Федерация рассмотрит вопрос о переходе Косторной на заседании исполкома организации в сентябре.

31 июля заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что Алена Косторная ушла из ее группы в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тутберидзе отметила, что это произошло после того, как фигуристка отказалась кататься на льду с «целым списком девочек». По словам тренера, Косторная и Плющенко договорились о переходе в мае.

Трансферное окно для фигуристов открыто с 1 апреля по 31 мая, отмечает РБК.

С мая из группы Этери Тутберидзе ушли фигуристки Вероника Жилина, Александра Трусова и Арина Парсегова. Они начали тренироваться в группе Евгения Плющенко. Также группу покинул чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, который перешел к тренеру Виктории Буцаевой.

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