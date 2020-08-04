Booking.com сократит четверть сотрудников из-за пандемии. Так же поступили Tripadvisor и Airbnb

25% сотрудников сервиса бронирования отелей Booking.com попадут под сокращение. Об этом говорится в уведомлении, которое компания-владелец сервиса Booking Holding подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Booking Holding сократит около четырех тысяч сотрудников Booking.com. Всего для сервиса работают около 17 500 человек по всему миру, пишет Bloomberg.

Причиной сокращений стал коронавирус. По данным Bloomberg, в разговоре с сотрудниками глава Booking Holding Гленн Форель назвал пандемию «крупнейшим социальным и экономическим кризисом нашего времени». Она нанесла удар по всей индустрии гостиничного и туристического бизнеса, отметил топ-менеджер.

В апреле и мае о сокращении примерно четверти персонала из-за пандемии сообщили сайт рекомендаций для путешественников Tripadvisor и сервис аренды жилья Airbnb.