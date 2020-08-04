С 4 по 7 августа в Белоруссии пройдут учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны республики.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон „Ружаны“ и нанесут авиационный удар по наземным целям», — приводит агентство сообщение белорусского военного ведомства.

Район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ в воздухе и зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» с дороги.

Посадку самолетов на дорогу белорусские военные начали отрабатывать в 2007 году. В 2016-м белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.

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