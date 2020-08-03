Суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве.

Кохал арестована до 30 сентября. В решении суда отмечается, что Кохал не имеет постоянной регистрации в городе и «может оказать давление на свидетелей, хотя их круг пока не определен».

Следствие считает, что Кохал убила мужа во время ссоры и расчленила его тело.

Сама Кохал не признает вины. Она утверждает, что Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от трупа, чтобы скрыть его наркозависимость.