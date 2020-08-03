Путин распорядился выдать Медведеву дипломатический паспорт

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий заместителя председателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта.

Сейчас должность зампреда Совета безопасности занимает Дмитрий Медведев. Вместе с ним, в соответствии с указом, паспорт сможет получить его супруга Светлана Медведева.

Дмитрий Медведев занял должность зампреда Совета безопасности в январе 2020 года — после того, как сложил полномочия премьер-министра РФ. Председателем Совета безопасности является Путин.

Должность зампреда Совета безопасности была учреждена одновременно с назначением на нее Медведева.