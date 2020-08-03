Преступника, угрожавшего взорвать банк в Киеве, задержали

Спецназ обезвредил преступника, который угрожал взрывом бомбы в отделении «Универсал Банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, сообщает телеканал 112.

Перед началом спецоперации в здание вошли журналисты — злоумышленник требовал, чтобы ему предоставили прямой эфир. Во время беседы с журналистами преступника задержали. Сотрудница банка, находившаяся у него в заложниках, не пострадала.

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, террорист захвачен живым, им оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Представитель МВД назвал его «психически нестабильным человеком».

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

21 июля в украинском Луцке местный житель захватил заложников в рейсовом автобусе. Преступник отпустил людей после 12 часов переговоров, в которых в том числе участвовал президент Украины Владимир Зеленский.