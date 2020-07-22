Террорист, захвативший заложников в Луцке, сдался после разговора с Зеленским. Президент Украины по его требованию записал видеоролик с рекламой фильма Что известно о захвате спустя сутки

Юрий Дячишин / AFP / Scanpix / LETA

21 июля преступник захватил заложников в автобусе в центре украинского города Луцк. Это был рейсовый автобус, следовавший по маршруту Берестечко — Красиловка. Внутри находились 13 человек (изначально сообщалось о 20). Захватчик периодически стрелял из автобуса и выбросил из окна гранату, которая не взорвалась. Он также заявил, что у него есть «две бомбы, третья в людном месте города» (полиция не подтвердила информацию про третью бомбу). Центр Луцка перекрыли, на место происшествия прибыл спецназ и снайперы, подвели военную технику. В Луцк приехали глава МВД Украины Арсен Аваков и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Было возбуждено дело о теракте.

Преступник сам позвонил в полицию. Он представился как Максим Плохой и рассказал о захвате заложников. Свои требования он изложил в телеграм-канале и других соцсетях, написав «Государство было и есть первый террорист». Максим Плохой потребовал от председателей судов, глав министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинских олигархов выложить на ютьюбе ролики со словами «Я террорист в законе». От президента Украины Владимира Зеленского захватчик потребовал опубликовать видеообращение с текстом «Фильм 2005 года смотреть всем». В противном случае он пригрозил взорвать имеющиеся у него бомбы.

Захватчиком оказался 44-летний уроженец Оренбургской области Максим Кривош. Его дважды судили за разбой, мошенничество, бандитизм, вымогательство. Он отсидел в тюрьме около 10 лет. В полиции сообщили, что Кривош имеет психические расстройства и наблюдался у психиатра (позднее глава МВД заявил, что преступник не проходил психиатрическое лечение). В 2014 году он издал книгу «Философия преступника» тиражом 400 экземпляров, в которой заявил, что вырос в благополучной семье, учился в семинарии, но насмотрелся боевиков и «решил стать крутым». «Меня 15 лет исправляют, но я не исправился… Есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником», — приводил отрывок из книги Кривоша замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Первые кадры с места захвата заложников в автобусе на Украине. Спецоперация в Луцке РБК

Кривош требовал максимального внимания СМИ. Он считал, что так его требования выполнят быстрее. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов получил звонок от Кривоша. Тот заявил, что журналисты должны изложить его требования и приехать к нему. Бутусов предложил взамен освободить часть заложников; преступник прервал разговор. По словам Бутусова, Кривош поручал заложникам через близких находить контакты журналистов, звонить им и передавать ему трубку. Луцкий телеканал «Первый» выложил пересказ разговора с одной из заложниц. «Пожалуйста, побольше… просто распространите. Если те требования будут выполнены… Это не какие-то требования… Власти могут их выполнить», — говорила женщина.

Кривош разрешил передать заложникам воду только в 19 часов, спустя десять часов после захвата. Это были первые результаты переговоров. При этом, когда первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль передавал заложникам воду, террорист выстрелил в него; пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы полицейского. До этого Кривош не разрешал передавать заложникам воду и еду, отказывался выпустить их в туалет. Также он, по словам полиции, отслеживал в интернете, что про захват заложников пишут СМИ. Полиция попросила журналистов выключить камеры и прекратить видеостримы, чтобы преступник не мог наблюдать за действиями правоохранительных органов. В центре Луцка отключили электричество и FM-вещание.

Зеленский выполнил требование террориста. Тот отпустил трех заложников — а вскоре сдался. Около 9 часов вечера президент Украины выложил в фейсбуке шестисекундное видео, в котором посоветовал смотреть фильм «Земляне», а в комментариях опубликовал скриншоты с требованиями Кривоша. В свою очередь террорист отпустил из автобуса ребенка, беременную женщину и пожилую женщину. Примерно через полчаса он вышел из автобуса и сдался полиции. Заложников освободили, никто из них . Кривошу предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Полиция заявила о задержании нескольких его сообщников. Зеленский после освобождения заложников удалил из фейсбука видео и скриншоты с требованиями Кривоша.

Зеленський виконав вимогу терориста і порекомендував переглянути фільм «Земляни» Телеканал ZIK

Президент Украины лично провел переговоры с террористом. По словам Зеленского, разговор длился 7-10 минут. Собеседники договорились, что Кривош отпустит троих заложников, а президент после этого запишет видео про фильм «Земляне». Кривош также согласился сдаться через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях. «Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то я с такими принципами живу, жил и буду жить», — сказал Зеленский. Фильм «Земляне», который он прорекламировал по требованию террориста, поднялся на первое место в рейтинге 100 самых популярных фильмов в мобильной версии «Кинопоиска».

Ольга Корелина