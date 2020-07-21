«Такой себе криминальный мир». Глава МВД Украины рассказал о сообщниках предполагаемого террориста из Луцка

У Максима Кривоша, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками, были сообщники в других городах, сообщает «Новое время» со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.

«Сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка», — сказал Аваков.

О предполагаемых сообщниках Кривоша Аваков сказал, что «это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни».

Сколько их, Аваков не уточнил. Самого Кривоша он назвал «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру» (все цитаты по «Новому времени»).

Обновлено. При обыске у предполагаемого сообщника Кривоша в Харькове нашли гранаты РГД-5 и Ф-1, а также запалы к ним; два пистолета ТТ, винтовку «Дрейзе», гладкоствольное ружье и патроны к ним. Об этом со ссылкой на управление Национальной полиции в Харьковской области сообщает «Интерфакс». Задержанный сотрудничает со следствием.

СБУ назвала захват автобуса терактом и завела дело по соответствующей статье уголовного кодекса Украины.

Кривош удерживал заложников в течение 12 часов и начал отпускать их после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который согласился выполнить его требование: выложить видео со словами про фильм «Земляне» 2005 года.

После того, как Кривош освободил всех из автобуса, видео из фейсбука Зеленского удалили.

«Договоренность — президент провел переговоры, отпустили трех людей, после этого президент опубликовал пост… Была договоренность, долгий разговор был, вышли на это», — сказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко после освобождения всех заложников.