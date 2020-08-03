Правительство РФ объявило о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

«Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года», — цитирует ТАСС заявление Мишустина.

Первоначальный взнос в 15%, добавил Мишустин, будет распространяться, в числе прочего, на участников программ льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

«Также увеличим общую сумму кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 миллиардов до 900 миллиардов рублей, благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», — подчеркнул председатель правительства.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена в России в апреле 2020 года. Она распространяется на покупку жилья в новостройках.

Первоначально ипотека была ограничена 8 миллионами рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 миллионами рублей для остальных регионов. В июне президент РФ Владимир Путин в очередном обращении к россиянам заявил, что размер кредита по льготной ипотеке будет увеличен для крупных городов, включая Москву, до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.