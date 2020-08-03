Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В тройке лидеров Шнуров, Крид и Билан
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
Для расчета изданием принимались во внимание доходы, полученные артистами с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года «за счет эксплуатации своего таланта». Также при составлении списка была отменена планка отсечения по возрасту, которая используется в другом рейтинге знаменитостей «40 звезд до 40 лет».
Первое место в новом рейтинге Forbes занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы за год оценили в 8,8 миллиона долларов. По оценкам экспертов, музыкант со своей группой в среднем зарабатывает 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив.
В тройку лидеров также попали поп-певцы Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- Сергей Шнуров — 8,8 миллиона долларов
- Егор Крид — 6,9 миллиона долларов
- Дима Билан — 6,8 миллиона долларов
- Баста (Василий Вакуленко) — 6,6 миллиона долларов
- Филипп Киркоров — 6,6 миллиона долларов
- Полина Гагарина — 6,4 миллиона долларов
- «Би-2» — 6 миллионов долларов
- Григорий Лепс — 5,3 миллиона долларов
- Тимати (Тимур Юнусов) — 5,1 миллиона долларов
- Иван Ургант — 5,1 миллиона долларов
- Сергей Жуков (группа «Руки вверх!») — 5 миллионов долларов
- Николай Басков — 4,5 миллиона долларов
- Сергей Лазарев — 4,4 миллиона долларов
- Александр Ревва — 4,4 миллиона долларов
- Ксения Собчак — 4,4 миллиона долларов
- Дмитрий Нагиев — 4,3 миллиона долларов
- Стас Михайлов — 3,6 миллиона долларов
- Максим Галкин — 3,4 миллиона долларов
- Валерий Меладзе — 3,2 миллиона долларов
- Zivert (Юлия Зиверт) — 3,1 миллиона долларов
Доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.