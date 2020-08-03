Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В тройке лидеров Шнуров, Крид и Билан

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Для расчета изданием принимались во внимание доходы, полученные артистами с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года «за счет эксплуатации своего таланта». Также при составлении списка была отменена планка отсечения по возрасту, которая используется в другом рейтинге знаменитостей «40 звезд до 40 лет».

Первое место в новом рейтинге Forbes занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы за год оценили в 8,8 миллиона долларов. По оценкам экспертов, музыкант со своей группой в среднем зарабатывает 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив.

В тройку лидеров также попали поп-певцы Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Сергей Шнуров — 8,8 миллиона долларов Егор Крид — 6,9 миллиона долларов Дима Билан — 6,8 миллиона долларов Баста (Василий Вакуленко) — 6,6 миллиона долларов Филипп Киркоров — 6,6 миллиона долларов Полина Гагарина — 6,4 миллиона долларов «Би-2» — 6 миллионов долларов Григорий Лепс — 5,3 миллиона долларов Тимати (Тимур Юнусов) — 5,1 миллиона долларов Иван Ургант — 5,1 миллиона долларов Сергей Жуков (группа «Руки вверх!») — 5 миллионов долларов Николай Басков — 4,5 миллиона долларов Сергей Лазарев — 4,4 миллиона долларов Александр Ревва — 4,4 миллиона долларов Ксения Собчак — 4,4 миллиона долларов Дмитрий Нагиев — 4,3 миллиона долларов Стас Михайлов — 3,6 миллиона долларов Максим Галкин — 3,4 миллиона долларов Валерий Меладзе — 3,2 миллиона долларов Zivert (Юлия Зиверт) — 3,1 миллиона долларов

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