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Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В тройке лидеров Шнуров, Крид и Билан

Источник: Forbes
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Для расчета изданием принимались во внимание доходы, полученные артистами с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года «за счет эксплуатации своего таланта». Также при составлении списка была отменена планка отсечения по возрасту, которая используется в другом рейтинге знаменитостей «40 звезд до 40 лет»

Первое место в новом рейтинге Forbes занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы за год оценили в 8,8 миллиона долларов. По оценкам экспертов, музыкант со своей группой в среднем зарабатывает 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив.

В тройку лидеров также попали поп-певцы Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Сергей Шнуров — 8,8 миллиона долларов
  2. Егор Крид — 6,9 миллиона долларов
  3. Дима Билан — 6,8 миллиона долларов
  4. Баста (Василий Вакуленко) — 6,6 миллиона долларов
  5. Филипп Киркоров — 6,6 миллиона долларов
  6. Полина Гагарина — 6,4 миллиона долларов
  7. «Би-2» — 6 миллионов долларов
  8. Григорий Лепс — 5,3 миллиона долларов
  9. Тимати (Тимур Юнусов) — 5,1 миллиона долларов
  10. Иван Ургант — 5,1 миллиона долларов
  11. Сергей Жуков (группа «Руки вверх!») — 5 миллионов долларов
  12. Николай Басков — 4,5 миллиона долларов
  13. Сергей Лазарев — 4,4 миллиона долларов
  14. Александр Ревва — 4,4 миллиона долларов
  15. Ксения Собчак — 4,4 миллиона долларов
  16. Дмитрий Нагиев — 4,3 миллиона долларов
  17. Стас Михайлов — 3,6 миллиона долларов
  18. Максим Галкин — 3,4 миллиона долларов
  19. Валерий Меладзе — 3,2 миллиона долларов
  20. Zivert (Юлия Зиверт) — 3,1 миллиона долларов

Доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Forbes

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