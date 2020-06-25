Forbes составил новый рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40. В него вошел Моргенштерн и не попал Оксимирон

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Он составлен на основе двух критериев: годового дохода звезд и их популярности, уровень которой определяли по количеству запросов в поисковиках, упоминаний в СМИ и соцсетях, а также по числу подписчиков в инстаграме и на ютьюбе.

Первые две строчки рейтинга, как и в прошлом году, заняли боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (16,5 миллиона долларов годового дохода) и певица Ольга Бузова (2,7 миллиона долларов). На третьем месте — певец Егор Крид (6,9 миллиона долларов), на четвертом — хоккеист Александр Овечкин (15,1 миллиона долларов), на пятом — телеведущая Ксения Собчак (4,7 миллиона долларов). У Бузовой в этой пятерке оказался самый низкий доход, но она компенсировала его за счет популярности.

В рейтинг вошли пять новичков. Это хоккеист Артемий Панарин, теннисист Даниил Медведев, певица Зиверт, рэпер Моргенштерн, а также телеведущая и бывшая участница шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава.

11 участников прошлогоднего рейтинга в 2020 году из него выбыли. Это рэперы Оксимирон, Фейс и Федук, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Катя Клэп и Макс +100500. По оценкам Forbes, их годовой доход составил меньше миллиона долларов (таков был минимальный порог для попадания в рейтинг). Еще трое выбывших — фигуристка Евгения Медведева, футболист Игорь Акинфеев и хоккеист Никита Кучеров — заработали больше миллиона долларов за год, но недобрали баллов по популярности.