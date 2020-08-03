Двое российских школьников получили 400 баллов на ЕГЭ

Двое российских школьников получили по 400 баллов (это максимальное количество) на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Также, по его словам, 26 выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов, 533 выпускника — на 200 баллов.

«Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет, — заявил он. — Сдали как обычно. Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года, в целом, или хуже».

Основной период сдачи ЕГЭ проходил с 29 июня по 25 июля. Всего экзамены сдавали 713 тысяч учащихся.

В 2019 году в России также двое школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов. В 2018 году в России был единственный выпускник, набравший максимальное число баллов.