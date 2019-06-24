Два российских выпускника получили 400 баллов на ЕГЭ

Анастасия Пределина из Екатеринбурга и Даниил Дрябин из Тульской области получили максимально возможные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Оба выпускника сдавали русский язык, физику, математику профильного уровня и информатику.

Дрябин сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, что пока не решил, куда будет поступать, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ. Пределина в интервью E1.ru также рассказала, что еще не определилась с вузом, но собирается продолжить обучение в России.

В 2018 году в России был единственный выпускник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — московский школьник Руслан Салимгареев. На вступительном экзамене в МГУ Салимгареев также набрал максимальные 100 баллов.

До Салимгареева максимально возможные баллы на ЕГЭ в 2013 году набрал выпускник из Кирова Александр Малышев.