Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, сдал экзамен в МГУ на 100 баллов

Московский школьник Руслан Салимгареев, получивший максимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ, набрал еще 100 баллов на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова.

Как следует из результатов внутреннего экзамена по математике на факультете биоинженерии и биоинформатики, куда выпускник подавал документы, Салимгареев является единственным абитуриентом, набравшим 100 баллов. На втором месте — абитуриентка Елизавета Зайцева с 90 баллами.

В 2018 году проходной балл на факультете составил 448 баллов. Руслан Салимгареев в сумме набрал максимально возможные 500 баллов.