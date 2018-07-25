Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, сдал экзамен в МГУ на 100 баллов
Московский школьник Руслан Салимгареев, получивший максимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ, набрал еще 100 баллов на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова.
Как следует из результатов внутреннего экзамена по математике на факультете биоинженерии и биоинформатики, куда выпускник подавал документы, Салимгареев является единственным абитуриентом, набравшим 100 баллов. На втором месте — абитуриентка Елизавета Зайцева с 90 баллами.
В 2018 году проходной балл на факультете составил 448 баллов. Руслан Салимгареев в сумме набрал максимально возможные 500 баллов.
Руслан Салимгареев стал рекордсменом по ЕГЭ 2018 года, набрав на выпускных экзаменах в московской школе № 179 максимальные 400 баллов по четырем дисциплинам — математике, русскому языку, биологии и химии.
Это второй случай в истории сдачи Единого государственного экзамена. В 2013 году 400 баллов набрал выпускник Лицея естественных наук из Кирова Александр Малышев.