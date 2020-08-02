В Берлине 45 полицейских пострадали в столкновениях с участниками акции протеста против коронавирусных ограничений

В Берлине в субботу прошли массовые акции протеста против ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Выступления продолжались до позднего вечера и сопровождались столкновениями между демонстрантами и полицией.

По данным полиции Берлина на середину дня воскресенья, в столкновениях пострадали 45 сотрудников правоохранительных органов. Всего безопасность во время акций протеста обеспечивали около 1,1 тысячи полицейских.

Задержаны 133 участника акций протеста, в отношении 89 из них ведется уголовное расследование, остальным вменяются в вину административные правонарушения.

Christoph Soeder / dpa / AP / Scanpix / LETA

Акция против введенных из-за коронавируса ограничений началась в полдень в субботу на бульваре Унтер-ден-Линден. По оценке полиции, в акции участвовали около 17 тысяч человек. Большинство демонстрантов не соблюдали требование о дистанции и не носили маски, в связи с чем организаторам акции грозит наказание, указывает полиция Берлина.

Среди организаторов митинга, сообщает DW со ссылкой на Berliner Morgenpost, были представители «Querdenken 711» из Штутгарта. В «Querdenken 711» входят сторонники теорий заговора, правые экстремисты и ковид-диссиденты. С призывами прийти на акцию выступали различные неонацистские группировки.

После завершения первой акции началась демонстрация под лозунгом «День свободы — конец пандемии». Участники акции, на которую собрались уже около 20 тысяч человек, также не выполняли требования о ношении масок и соблюдении дистанции. После нескольких предупреждений полиция объявила о прекращении мероприятия, некоторых участников, отказывавшихся уходить, пришлось убирать с проезжей части силой.

Демонстранты попытались устроить еще несколько акций в центре Берлина, в которых принимали участие по несколько тысяч человек. Участники этих акций, подчеркивается в заявлении полиции Берлина, также нарушали предписания о масках и минимальной дистанции, в связи с чем полиции приходилось вмешиваться и заставлять демонстрантов разойтись.

Во время какой из этих акций произошли столкновения демонстрантов и полиции, в результате которых пострадали 45 сотрудников правоохранительных органов, полиция Берлина не уточняет.

В Германии в марте и апреле были введены жесткие ограничительные меры, чтобы снизить распространение COVID-19. Карантин, в числе прочего, привел к ухудшению экономических показателей в стране. С середины апреля ограничения постепенно стали снимать, но многие из них, по состоянию на начало августа, продолжали действовать. С конца июля во многих странах ЕС, включая Германию, стало расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией, что спровоцировало предположения о возможной «второй волне» коронавируса и новых жестких ограничениях