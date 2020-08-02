Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok после того, как Трамп пригрозил запретить в США эту социальную сеть

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке американского подразделения социальной сети TikTok, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Такое решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить эту социальную сеть на территории США и дал понять, что не поддерживает приобретение TikTok американской компанией.

The Wall Street Journal подчеркивает, что пока речь не идет об отказе от сделки, но Microsoft и ByteDance, которой сейчас принадлежит TikTok, решили взять паузу, чтобы дождаться разъяснений от Белого дома.

В администрации президента США ранее неоднократно заявляли, что китайские приложения, включая TikTok, представляют опасность, так как могут передавать информацию о пользователях спецслужбам КНР.

В конце июля Reuters сообщал, что инвесторы, заинтересованные в покупке TikTok, оценили социальную сеть в 50 миллиардов долларов. Позже стало известно, что переговоры о покупке соцсети ведет Microsoft.

В США месячная аудитория TikTok составляет 80 миллионов человек.