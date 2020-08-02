Биткоин впервые за год подорожал до 12 тысяч долларов

Курс биткоина в ходе торгов в ночь на 2 августа по московскому времени преодолел отметку в 12 тысяч долларов, следует из данных бирж CoinDesk и CoinMarketCap. Так дорого криптовалюта предыдущий раз стоила почти год назад — в августе 2019 года.

В ходе дальнейших торгов биткоин немного подешевел. По состоянию на 12:20 мск, криптовалюта, по данным CoinDesk, стоила 11257 долларов.

За последние полтора месяца курс биткоина вырос вдвое — 9 мая стоимость криптовалюты впервые за несколько месяцев превысила шесть тысяч долларов.

Рост биткоина, пишет The Bell, аналитики связывают с сокращением предложения криптовалюты со стороны майнеров, а также с интересом инвесторов.

Дороже всего биткоин стоил в декабре 2017 года, тогда криптовалюта преодолела отметку в 20 тысяч долларов. В феврале 2018 года биткоин уже стоил менее 7000 долларов.

В России в июле был принят федеральный закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, в котором дано определение биткоина и прописаны связанные с ним ограничения.