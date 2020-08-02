Бывший футболист «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Спартак». Московский клуб объявил об этом в своем твиттере, разместив видео с Кокориным в форме «Спартака».

И поздравив нового игрока.

Кокорин, входивший в сборную России, с 2008 по 2015 годы выступал за московское «Динамо» (с краткосрочным перерывом на «Анжи», за который он не сыграл ни одного матча). В 2016 году Коко перешел в «Зенит».

В октябре 2018 года Кокорин и Павел Мамаев, также выступавший за сборную России, вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Футболистов признали виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью. Они получили около полутора лет лишения свободы.

В начале сентября 2019 года Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО. Кокорин после отбывания наказания формально вернулся в «Зенит», но в феврале перешел в «Сочи» на правах аренды.