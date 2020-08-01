В США обвинения в организации взлома твиттер-аккаунтов Билла Гейтса, Илона Маска и Барака Обамы предъявили 17-летнему подростку

В штате Флорида задержан 17-летний Грэм Кларк, который, по данным правоохранительных органов, был организатром взлома аккаунтов знаменитостей в твиттере.

Кларку уже предъявлены обвинения по 30 пунктам, его будут судить как совершеннолетнего.

Сообщниками Кларка следствие считает 22-летнего Ниму Фазелли, который также живет во Флориде, и 19-летнего Мэйсона Шеппарда из Великобритании.

В результате атаки на твиттер 15 июля хакерам удалось получить полный контроль над 45 аккаунтами, большинство из которых принадлежали известным людям — Илону Маску, Бараку Обаме, Биллу Гейтсу, Канье Уэсту.

От имени знаменитостей хакеры просили переводить им биткоины. За несколько часов, пока твиты не были удалены, они получили сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.