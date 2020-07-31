Власти Великобритании из-за «тревожных сигналов» передумали ослаблять ограничения, введенные из-за COVID-19

Власти Великобритании пока не будут объявлять новый этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Такое решение, сообщает Reuters, принято из-за роста числа заболевших COVID-19, зафиксированного в стране за последние несколько дней.

«Мы видим тревожные сигналы на панели управления. Мы считаем, что сейчас нужно нажать на тормоз, чтобы удержать распространение вируса под контролем», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее планировалось, что в августе в Великобритании откроют катки и казино, а также разрешат проведение ряда мероприятий, например, свадебных торжеств в закрытых помещениях.

В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса на 31 июля, с начала пандемии COVID-19 заразились более 300 тысяч человек, 46 тысяч жителей страны умерли.

С конца марта по середину мая в Великобритании действовал жесткий карантин, в частности, не работали рестораны, бары, магазины, сотрудников перевели на удаленную работу, жителям запрещалось встречаться больше чем по двое, если речь не идет о членах одного домохозяйства, живущих вместе.

Великобритания — одна из трех стран, куда с 1 августа будут разрешены авиарейсы из России. Прибывшим из РФ в Великобританию предстоит провести 14 дней на жестком карантине.