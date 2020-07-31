Вдову рэпера Энди Картрайта заподозрили в его убийстве

Жена рэп-исполнителя Энди Картрайта Марина Кохал получила процессуальный статус подозреваемой в деле о его убийстве. Об этом сообщает официальный сайт СК.

По данным «Фонтанки», днем 31 июля Кохал была задержана на двое суток. Обвинения ей могут быть предъявлены в ближайшее время.

Кохал находилась в квартире в Санкт-Петербурге, где полиция нашла расчлененное тело Картрайта. Сама женщина утверждает, что он умер от передозировки, и она не хотела, чтобы его сочли наркопотребителем, поэтому решила скрыть его смерть и избавиться от тела.