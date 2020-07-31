Сергей Гармаш ушел из театра «Современник». Он служил там с 1984 года

Актер Сергей Гармаш уходит из театра «Современник». Информацию об этом в театре подтвердили агентству «Москва».

«Московский комсомолец», первым написавший об уходе актера, отметил, что перед этим Гармаш отправил письмо к коллегам, в котором назвал причиной своего решения «чудовищную ситуацию», сложившуюся при новом руководстве.

Гармаш также подверг резкой критике проект «Диалоги „Современника“. Война и мир», который был выпущен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, текст «Диалогов» был «кощунством, провокацией и преступлением».

В рамках проекта «Диалоги „Современника“. Война и мир» актеры театра разговаривали друг с другом и со старшими коллегами о войне. Эти видеозаписи накануне Дня Победы ежедневно выкладывали на официальных страницах театра.

Сергей Гармаш служил в «Современнике» с 1984 года.

В «Современнике» в начале 2020 года сменилось руководство. После смерти Галины Волчек, которая руководила театром 30 лет, новым художественным руководителем стал Виктор Рыжаков.