Корпорация Procter & Gamble за увеличила свою чистую выручку на 5% до 71 миллиарда долларов — это самый значительный рост с 2006 года. Об этом говорится в отчете компании.

Наибольший рост продаж был показан в последнем квартале на фоне начавшейся пандемии коронавируса. Лучшим он оказался у подразделения, производящего бытовую химию и товары для стирки (14%), а также у подразделения, производящего туалетную бумагу и бумажные полотенца (5%).

В марте, когда коронавирус распространился по всему миру, на фоне вводимых властями разных стран ограничений жители начали массово скупать товары первой необходимости — в том числе, мыло, санитайзеры и туалетную бумагу. Цены на них кратковременно выросли; также на короткий срок из-за большого спроса эти товары пропали из нескольких магазинов.