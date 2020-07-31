Минфин предложил сократить финансирование «Роскосмоса» на 60 миллиардов рублей. Пилотируемые полеты под сокращение не попадут

Министерство финансов РФ предложило сократить расходы на деятельность «Роскосмоса». Внимание на соответствующий документ обратили «Ведомости».

Минфин предлагает урезать финансирование космических программ в период с 2021 по 2023 год в общей сложности на 60 миллиардов рублей.

При этом под сокращение не попадет главная программа «Роскосмоса» — Федеральная космическая программа России на 2016-2025 года, в которую входит пилотируемая космонавтика, научные программы, дистанционное зондирование Земли. На нее, как и прежде, планируется выделять по 119,6 миллиарда рублей в год.

В середине июля Минфин предложил урезать финансирование главной программы Минобороны — госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы — на 5%. За три года военное ведомство может недополучить примерно 225 миллиардов рублей.