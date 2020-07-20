Минфин предложил урезать расходы на госпрограмму вооружений из-за коронавируса

Минфин на фоне падения доходов бюджета из-за пандемии предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в период с 2021 по 2023 годы. Об этом пишет РБК.

Как отмечает издание, ежегодное распределение ассигнований в рамках госпрограммы вооружений засекречено. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на основании объемов госзаказа на эти годы оценил предлагаемый Минфином объем сокращений в 225 миллиардов рублей.

Госпрограмма вооружений рассчитана на 10 лет — она действует с 2018 по 2027 годы. Программа предусматривает, в частности, разработку системы С-500, межконтинентальных ракет «Сармат» и «Рубеж», принятие на вооружение истребителей Су-57, строительство подводной лодки «Борей-Б».

Всего на реализацию госпрограммы вооружений предусмотрено 20 триллионов рублей. Из них 19 — на закупку и ремонт вооружений и техники, один триллион — на развитие инфраструктуры.