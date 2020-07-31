Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал поспешным подписанный им закон о запрете в городе продажи алкоголя в барах площадью меньше 50 квадратных метров.

«Подписывая этот закон, я прежде всего старался защитить интересы жителей, особенно тех, которые живут в новостройках. Но в целом принятие этого закона — это, наверное, поспешность, поспешность отдельных депутатов», — заявил он в эфире телеканала «78».

По мнению губернатора, перед принятием закона нужно было проконсультироваться «с соответствующими сообществами» и «просто изучить вопрос». Он пообещал, что к моменту вступления закона в силу в него будут внесены изменения, позволяющие сохранить те заведения, которые не мешают горожанам.

«Хотел бы отметить, что наши бары — это наша фишка городская. Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты. Эту культуру нужно сохранять и поддерживать во всех отношениях», — добавил Беглов.

Закон, подписанный Александром Бегловым, вступает в силу с 1 января 2021 года и направлен против так называемых наливаек — небольших заведений с лицензией общепита, которые благодаря ей продают алкоголь по ночам. Этот же закон грозит закрытием сотне петербургских «авторских баров» площадью меньше 50 квадратных метров. В их защиту выступили многие жители города.