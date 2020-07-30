ЦИК не нашел второго гражданства у действующих депутатов (но это данные 2016 года)

Никто из действующих депутатов Госдумы седьмого созыва не имел второго гражданства на момент регистрации кандидатом в 2016 году. Об этом «Интерфаксу» заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

29 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить, есть ли у некоторых депутатов иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Поводом для этого послужило высказывание депутата от КПРФ Дениса Парфенова, заявлявшего, что якобы «как минимум у 39 депутатов от „Единой России“ есть иностранное гражданство».

Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба направил соответствующее обращение в ЦИК. По сведениям «Интерфакса», в запросе указывались имена 14 депутатов, в том числе Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова.

Глава ЦИК ответила, что ведомство может поделиться только той информацией, которой располагало в 2016 году при регистрации кандидатов в депутаты. По словам Памфиловой, ЦИК не проверяет кандидатов самостоятельно и не имеет полномочий вести проверки в отношении депутатов после их избрания в Госдуму. «Что произошло в дальнейшие четыре года — мы не можем знать, у нас нет ни возможностей, ни полномочий», — заявила она.