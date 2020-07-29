Спикер Госдумы попросил проверить, есть ли у депутатов иностранное гражданство. Коммунист Денис Парфенов заявлял о втором гражданстве у 39 единороссов

Пресс-служба ГД РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить, есть ли у отдельных депутатов иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Володин распорядился, чтобы комитет по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссия по вопросам депутатской этики запросили такую информацию у Центризбиркома, сообщается на сайте парламента.

Володин дал такое поручение после обращения депутата от КПРФ Дениса Парфенова, заявившего о том, что у членов «Единой России» может быть второе гражданство или вид на жительство. «Поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию», — сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что в соответствии с законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы» и новыми нормами Конституции «депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране».

В апреле на одном из заседаний Госдумы кто-то из присутствующих в зале крикнул, что у депутата Дениса Парфенова якобы есть гражданство США, пишет Znak.com. В ответ парламентарий заявил, что «как минимум у 39 депутатов от „Единой России“ есть иностранное гражданство». Парфенов отверг утверждение, что у него есть второе гражданство.

Парфенов рассказал Znak.com, что в июне к нему обратился глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, попросивший пояснить апрельское заявление о втором гражданстве у 39 единороссов. После этого Парфенов подал запросы в адрес Вячеслава Володина, администрации президента России и другие органы власти.

В своем запросе в администрацию президента Парфенов указал, что двойное гражданство может быть у , среди них — Александр Жуков, Игорь Лебедев, а также Отари Аршба, который возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.

Кроме того, по словам Парфенова, двойное гражданство или вид на жительство может быть у , в том числе у Сулеймана Керимова, Андрея Клишаса и Елены Мизулиной, а также у , например, у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, замглавы администрации президента Дмитрия Козака, главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Денис Парфенов не уточнил, откуда он знает о втором гражданстве или виде на жительство у депутатов, сенаторов и чиновников.

Александр Бакланов