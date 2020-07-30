Суд в Москве отказался рассекретить имена участников сталинских «троек»

Тверской районный суд Москвы отклонил иск Международного историко-просветительского общества «Мемориал» к Генеральной прокуратуре о раскрытии имен участников «троек», действовавших в эпоху Большого террора.

«Мемориал», пишет «Коммерсант», в июле 2019 года обратился в Генпрокуратуру с просьбой предоставить информацию об 11 прокурорах, участвовавших в работе «троек». Информацию запрашивали для исторического справочника. Однако Генпрокуратура отказалась предоставить сведения, сославшись на положения закона «О персональных данных», запрещающие раскрывать информацию о человеке третьим лицам без его согласия или согласия наследников.

«Мемориал» с этим не согласился, указав, что закон «О персональных данных» позволяет публиковать сведения для осуществления научной деятельности и для достижения общественно значимых целей. Кроме того, отмечали историки, сведения об участниках «троек» относятся к архивным документам и указанный закон на них вообще не распространяется. Но и на повторный запрос Генпрокуратура ответила отказом, после чего историки обратились в суд.

Суд также встал на сторону Генпрокуратуры, но «Мемориал» собирается продолжить добиваться раскрытия данных и обжаловать решение. «Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей. Но суть истории — фиксировать все поступки», — сказала юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова.

Если следовать логике прокуратуры, отметила она, то о персональных данных по такой логике можно применить, например, к «Повести временных лет», в которой упоминаются конкретные персоналии, а сама она находится в архиве.

«Тройки», состоявшие из начальника, секретаря и прокурора, действовали при управлениях НКВД СССР разного уровня с августа 1937 по ноябрь 1938 года. «Тройки» имели право приговаривать к расстрелу или длительным срокам лагерей. За время действия «троек» были осуждены более 1,3 миллиона человек, половина из них приговорена к расстрелу. После 1938 года большинство членов «троек» сами были репрессированы.