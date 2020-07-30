Против задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» возбудили дело о подготовке терактов

Против задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

Он добавил, что, помимо задержанных наемников, еще до 200 бойцов ЧВК «Вагнер» находятся на территории Белоруссии. Их разыскивают.

«33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации», — заявил Равков в трансляции «Радио Свобода».

Позднее кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявил, что, по словам Равкова, помимо находящихся в Белоруссии бойцов ЧВК, провокации в стране готовили еще две группировки боевиков, которые формировались под Псковом и Невелем.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных. Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР.

После задержания президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Послов России и Украины вызвали в белорусский МИД.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. 24 июля Александр Лукашенко намекал, что в Белоруссии могут устроить «майдан» с подачи иностранной ЧВК.

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