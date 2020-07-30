Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Министерство просвещения РФ признало нецелесообразным введение обязательного единого госэкзамена для школьников по иностранному языку, сообщает РИА Новости.
Ведомство выпустило проект приказа, в котором в списке обязательных ЕГЭ остаются только русский язык и базовая математика, а иностранный язык исключен. Ранее предполагалось, что школьники начнут сдавать третий обязательный экзамен с 2022 года.
В пресс-службе Минпросвещения заявили, что позиция ведомства по исключению третьего обязательного ЕГЭ из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования «основана на многочисленных оценках экспертов», при этом иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся могут сдать по собственному выбору.
Как пишет «Коммерсант», решение по третьему ЕГЭ было принято Минпросвещения по просьбе Национального родительского комитета. Там утверждали, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в комментарии газете заявил следующее: «Обязательные госэкзамены устанавливаются скорее для поступления в вузы, и не всем нужен для этого иностранный язык. Когда в 2010-х принимался ФГОС, у нас был только один инструмент оценки знаний выпускников — ЕГЭ. А сейчас у нас действует система всероссийских проверочных работ. По сути, это тот же экзамен — он и заменит обязательный ЕГЭ по иностранному».