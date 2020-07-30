Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Министерство просвещения РФ признало нецелесообразным введение обязательного единого госэкзамена для школьников по иностранному языку, сообщает РИА Новости.

Ведомство выпустило проект приказа, в котором в списке обязательных ЕГЭ остаются только русский язык и базовая математика, а иностранный язык исключен. Ранее предполагалось, что школьники начнут сдавать третий обязательный экзамен с 2022 года.

В пресс-службе Минпросвещения заявили, что позиция ведомства по исключению третьего обязательного ЕГЭ из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования «основана на многочисленных оценках экспертов», при этом иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся могут сдать по собственному выбору.

Как пишет «Коммерсант», решение по третьему ЕГЭ было принято Минпросвещения по просьбе . Там утверждали, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в комментарии газете заявил следующее: «Обязательные госэкзамены устанавливаются скорее для поступления в вузы, и не всем нужен для этого иностранный язык. Когда в 2010-х принимался , у нас был только один инструмент оценки знаний выпускников — ЕГЭ. А сейчас у нас действует система всероссийских проверочных работ. По сути, это тот же экзамен — он и заменит обязательный ЕГЭ по иностранному».