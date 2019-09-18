Национальный родительский комитет выступил против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

обратился в министерство просвещения РФ с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

В тексте письма комитета, которое цитирует РИА Новости, говорится, что выбор ЕГЭ по иностранному языку должен проводиться на добровольной основе, «так как Россия является великой независимой страной, а не колонией». В организации считают, что введение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ.

«Многие родители хватаются за голову, они не представляют, как ребенку из обычной школы сдать ЕГЭ по иностранному языку. Уровень преподавания иностранного языка в школах низкий, учителей не хватает, и родители будут вынуждены нанимать репетиторов», — прокомментировала «Интерфаксу» ситуацию председатель комитета Ирина Волынец.

Российские школьники сдают два обязательных выпускных экзамена — русский язык и математику. Остальные предметы можно сдавать по выбору — оценки по ним нужны для поступления в вузы.

Планируется, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным для школьников с 2022 года.