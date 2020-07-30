Минэкономразвития отклонило инициативу Навального по поддержке граждан и экономики. За нее проголосовали 100 тысяч россиян

Минэкономразвития отказалось использовать предложения из инициативы политика Алексея Навального «Пять шагов для России», которую на государственном портале «Российская общественная инициатива» поддержали более 103 тысяч россиян. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя министерства.

В рамках кампании «Пять шагов для России» Алексей Навальный предложил, чтобы государство выделило 10,2 триллиона рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он предложил, чтобы государство: в апреле выплатило каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка;

в мае-июне выплатило всем по 10 тысяч рублей;

отменило плату за ЖКХ на время пандемии;

выделило два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу;

отменило все налоги для малого бизнеса на один год.

В министерстве пояснили, что отказались от предложений Навального, поскольку разработали свой план восстановления экономики.

Экспертная группа правительства, как отмечают «Открытые медиа», посчитала, что в плане Навального нет «социально-справедливого» или «финансово-экономического» обоснования размеров предложенных выплат.

В правительстве назвали невозможным отменить плату за ЖКХ на время пандемии и все налоги для малого бизнеса на один год. Кроме того, сказано в заключении экспертов, ряд мер поддержки предложил президент России Владимир Путин.

Инициатива Алексея Навального «Пять шагов для России» получила необходимые 100 тысяч подписей на сайте «Российской общественной инициативы» меньше чем за сутки.

Экспертная группа «Российской общественной инициативы» отклонила предложения Навального 9 июля (.pdf), посчитав нецелесообразным разрабатывать отдельный документ, чтобы реализовать его инициативу. При этом эксперты рекомендовали Минэкономразвития «проработать вопросы дополнительных мер» поддержки экономики и граждан с учетом инициативы политика.