Кандидатов в президенты Белоруссии предупредили о возможных провокациях на митингах

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков во время встречи в ЦИК с кандидатами в президенты страны предупредил о возможных провокациях во время агитационных митингов. Об этом рассказали сами кандидаты, передает «Радио Свобода».

«Основная цель встречи была предупредить о том, что возможны провокации, и эти провокации скорее всего будут. Потому что задержаны боевики. И таких боевиков на территории страны еще много», — сказал кандидат в президенты Сергей Черечень.

Претендент на президентский пост Анна Канопацкая заявила, что на предвыборных митингах будут усилены меры безопасности. «При проведении пикетов будут остановлены дополнительные рамки, дополнительные ограждения, будут проводиться досмотр», — сказала она.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев добавил, что, по словам Равкова, власти Белоруссии не исключают возможности ограничить интернет, если посчитают, что «оттуда исходит прямая угроза безопасности страны».

Все кандидаты в президенты Белорусии отметили, что не будут менять формат своих агитационных мероприятий из-за предупреждения о провокациях.

29 июля в Белоруссии заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Против них возбуждено дело о подготовке терактов. По данным Совета безопасности Белоруссии, еще до 200 бойцов ЧВК «Вагнер» находятся в стране, их разыскивают.

24 июля Александр Лукашенко намекал, что в Белоруссии могут устроить «майдан» с подачи иностранной ЧВК. После объявления о задержании боевиков Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Послов России и Украины вызвали в белорусский МИД.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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