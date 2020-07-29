«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей. После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»

«Яндекс» заявил, что будет создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователей. Такое решение, говорится в блоге компании, было принято после того, как 28 июля пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили на своих рабочих столах иконку приложения для видеозвонков «Телемост», которое они не устанавливали.

На жалобы в «Яндексе» тогда ответили, что удалить «Телемост» нельзя, так как он часть «Яндекс.Диска», и предложили просто убрать ярлык с рабочего стола.

Спустя день в «Яндексе» признали, что, автоматическое добавление ярлыка «Телемоста» было ошибкой, а отвечая на вопросы в социальных сетях, они «поторопились и не совсем точно объяснили ситуацию».

«По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя», — объявили в «Яндексе», добавив, что «Телемост» скоро обзаведется отдельным клиентом.

«Телемост» — новое приложение «Яндекса» для видеозвонков, которое было запущено 15 июня.