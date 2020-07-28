Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установку приложения «Телемост» без спроса. Компания заявила, что удалить его пока нельзя

Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост», разрешение на установку которого они не давали. «Телемост» был запущен 15 июня.

Как написал читатель VC.ru Николай Шабалин, условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения, так что формально «Яндекс» прав.

Удалить «Телемост», как сообщила служба поддержки «Яндекса» в ответ на жалобы в твиттере, пока нельзя.