Сбербанк увеличил долю в Rambler Group и вложит в нее два миллиарда рублей — для «абсолютного лидерства» на рынке
Сбербанк объявил об увеличении своей доли в Rambler Group c 46,5% до 55%. Согласно пресс-релизу, кредитная организация выкупит 6,95%, ранее приобретенные группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% — у компании A&NN, второго акционера Rambler.
В рамках нового этапа акционерного финансирования Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler порядка двух миллиардов рублей — «чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке».
Часть инвестиций вложат в развитие онлайн-кинотеатра Okko с целью сделать этот мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году, заявили в Сбербанке.
Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия.
О покупке доли Сбербанка в Rambler Group стало известно в апреле 2019 года. В конце августа сделка, в рамках которой госбанк получил 46,5% акций холдинга в обмен на инвестиции, была закрыта.