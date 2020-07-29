Сбербанк объявил об увеличении своей доли в c 46,5% до 55%. Согласно пресс-релизу, кредитная организация выкупит 6,95%, ранее приобретенные группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% — у компании A&NN, второго акционера Rambler.

В рамках нового этапа акционерного финансирования Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler порядка двух миллиардов рублей — «чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке».

Часть инвестиций вложат в развитие онлайн-кинотеатра Okko с целью сделать этот мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году, заявили в Сбербанке.

О покупке доли Сбербанка в Rambler Group стало известно в апреле 2019 года. В конце августа сделка, в рамках которой госбанк получил 46,5% акций холдинга в обмен на инвестиции, была закрыта.