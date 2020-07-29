ФСБ пришла в офисы компании-поставщика тротуарных плит из гранита для Москвы

ФСБ и налоговая служба провели оперативно-разыскные мероприятия в офисах санкт-петербургской группы компаний «Возрождение». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Возрождение» занимается в том числе строительством дорог, мостов и комплексным благоустройством. «Медуза» писала, что компания — второй по величине поставщик тротуарных плит из гранита для Москвы.

По данным «Коммерсанта», визит сотрудников спецслужбы и налоговиков связан с подозрениями ФНС о хищениях бюджетных средств в компании.

Силовики изъяли в офисах «Возрождения» «жесткие диски и финансово-хозяйственную документацию», пишет газета.

«Возрождение» принадлежит петербургскому бизнесмену Игорю Букато и его дочери Евгении, рассказывала «Медуза» в расследовании 2017 года.

Компания владеет несколькими гранитными карьерами в Ленинградской области и Карелии. «Возрождение» переделывало в Москве Пятницкую улицу и Краснопресненскую набережную, получив за два контракта совокупно более полутора миллиардов рублей.