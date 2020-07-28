Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в домогательствах к школьницам

Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?», петербургский учитель Михаил Скипский добровольно покинул комиссию по работе с детьми и молодежью в международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК).

На сайте МАК ЧГК сообщается, что 28 июля по заявлению Скипского его участие в комиссии было приостановлено.

Также Скипский отстранен от любых мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК ЧГК, в том числе от школьных и студенческих турниров и тренерской работы. Об этом говорится в ответе главы ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова на обращение пяти объединений, входящих в МАК, требовавших отстранить Скипского от таких мероприятий и работы в молодежной комиссии.

41-летнего участника игры «Что? Где? Когда?», петербургского учителя Михаила Скипского обвиняют в домогательствах к школьницам, которые утверждают, что он приставал к девочкам несколько лет. Сам Скипский отказался отвечать на вопросы об этом, переадресовав их компании «Игра-ТВ». В телекомпании это не комментируют.