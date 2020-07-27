Глава дисциплинарной комиссии ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» ушла со своей должности. Конфликт начался из-за обвинений в домогательствах в адрес Михаила Скипского
Глава дисциплинарной комиссии международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК) Мария Уварова ушла в отставку. Об этом говорится в сообщении восьмерых членов этой комиссии, опубликованном в фейсбуке «Спортивное ЧГК». Первой внимание на пост обратила «Русская служба Би-би-си».
По словам авторов поста, Уварова покинула должность после того, как дисциплинарная комиссия ответила «Русской службе Би-би-си» на вопросы об участнике телевизионной игры «Что? Где? Когда?», петербургском учителе Михаиле Скипском, которого обвиняют в домогательствах к школьницам.
В ответе дисциплинарной комиссии МАК ЧГК, направленном «Би-би-си», говорилось, что комиссия не может начать проверку в отношении Михаила Скипского, поскольку это не входит в ее компетенцию. Кроме того, комиссия «неправомочна применить к Скипскому какие-либо дисциплинарные взыскания в связи с прозвучавшими обвинениями». В комиссии добавили, что вопрос об обвинениях Скипского в домогательствах могла бы рассмотреть комиссия по этике, но ее расформировали в 2019 году после истории с Александром Друзем.
Члены комиссии утверждают, что Уварова предварительно показала ответ руководству МАК ЧГК. Затем гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко якобы сказала Уваровой, что, если комиссия отправит ответ журналистам, то она запретит использовать название «Что? Где? Когда?» в турнирах МАК ЧГК. После этого Уварова написала заявление об уходе, а руководство ассоциации приостановило работу дисциплинарной комиссии до того, как будет избран новый глава комиссии.
Формально МАК ЧГК не имеет отношения к телевизионной программе «Что? Где? Когда?», но глава «Игры-ТВ» Наталья Стеценко является правообладателем бренда «Что? Где? Когда?», рассказал «Русской службе Би-би-си» член дисциплинарной комиссии МАК ЧГК Илья Бер. По его словам, руководство «Игры-ТВ» пошло на «шантаж», выступая против отправки письма журналистам.
Мария Уварова, а также представители компании «Игра-ТВ» пока это не комментировали.
Как пишет «Проект», на фоне скандала с Михаилом Скипским пять объединений, входящих в МАК ЧГК, отправили в правление ассоциации открытое письмо с требованием приостановить участие Скипского в комиссии МАК по работе с детьми и молодежью и отстранить его от мероприятий под эгидой МАК с участием детей и подростков. «Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — сказано в письме.