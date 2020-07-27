Глава дисциплинарной комиссии ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» ушла со своей должности. Конфликт начался из-за обвинений в домогательствах в адрес Михаила Скипского

Михаил Скипский Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава дисциплинарной комиссии международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» ( ) Мария Уварова ушла в отставку. Об этом говорится в сообщении восьмерых членов этой комиссии, опубликованном в фейсбуке «Спортивное ЧГК». Первой внимание на пост обратила «Русская служба Би-би-си».

По словам авторов поста, Уварова покинула должность после того, как дисциплинарная комиссия ответила «Русской службе Би-би-си» на вопросы об участнике телевизионной игры «Что? Где? Когда?», петербургском учителе Михаиле Скипском, которого к школьницам.

В ответе дисциплинарной комиссии МАК ЧГК, направленном «Би-би-си», говорилось, что комиссия не может начать проверку в отношении Михаила Скипского, поскольку это не входит в ее компетенцию. Кроме того, комиссия «неправомочна применить к Скипскому какие-либо дисциплинарные взыскания в связи с прозвучавшими обвинениями». В комиссии добавили, что вопрос об обвинениях Скипского в домогательствах могла бы рассмотреть комиссия по этике, но ее расформировали в 2019 году после .

Члены комиссии утверждают, что Уварова предварительно показала ответ руководству МАК ЧГК. Затем гендиректор телекомпании Наталья Стеценко якобы сказала Уваровой, что, если комиссия отправит ответ журналистам, то она запретит использовать название «Что? Где? Когда?» в турнирах МАК ЧГК. После этого Уварова написала заявление об уходе, а руководство ассоциации приостановило работу дисциплинарной комиссии до того, как будет избран новый глава комиссии.

Формально МАК ЧГК не имеет отношения к телевизионной программе «Что? Где? Когда?», но глава «Игры-ТВ» Наталья Стеценко является правообладателем бренда «Что? Где? Когда?», рассказал «Русской службе Би-би-си» член дисциплинарной комиссии МАК ЧГК Илья Бер. По его словам, руководство «Игры-ТВ» пошло на «шантаж», выступая против отправки письма журналистам.

Мария Уварова, а также представители компании «Игра-ТВ» пока это не комментировали.

Как пишет «Проект», на фоне скандала с Михаилом Скипским пять объединений, входящих в МАК ЧГК, отправили в правление ассоциации открытое письмо с требованием приостановить участие Скипского в комиссии МАК по работе с детьми и молодежью и отстранить его от мероприятий под эгидой МАК с участием детей и подростков. «Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — сказано в письме.

Александр Бакланов