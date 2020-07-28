МТС получила первую в России лицензию на 5G

МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Об этом сказано в сообщении компании, поступившем в «Медузу».

Речь идет о диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах РФ, выданная Роскомнадзором лицензия действует до 16 июля 2025 года.

«Первыми пользователями сети „пятого поколения“ станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия», — сказано в сообщении МТС.

Сроки, в которые стандарт 5G будет доступен первым клиентам, в компании не назвали.

«Интерфакс» в феврале 2020 года сообщал, что запуск сети 5G в российских городах-миллионниках сдвинут с 2022-го на 2024 год. Начало работы 5G в 2022 году прописано в нацпрограмме «Цифровая экономика», уточняло агентство.

Операторы связи неоднократно говорили, что для 5G лучше всего подходит диапазон 3,4-3,8 ГГц. Но он занят военными, Минобороны отказывается передавать эти частоты операторам. В диапазоне, который по лицензии получила МТС, стандарт 5G развивают в том числе в Италии, Норвегии, Уругвае, Японии.