Лукашенко сообщил, что переболел COVID-19 «на ногах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 «на ногах». Об этом сообщает «Белта».

О болезни Лукашенко сообщил во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Белоруссии.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал белорусский президент (цитата по «Белта»).

Лукашенко не уточнил, когда именно переболел, добавляет РИА Новости. «Сообщения о болезни президента появлялись весной, но тогда белорусские власти их опровергали», — пишет агентство.

Судя по расписанию на официальном сайте Лукашенко, он проводит рабочие встречи и совещания практически ежедневно. На фотографиях, опубликованных на сайте, Лукашенко везде присутствует без защитной маски.