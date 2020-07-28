Лукашенко сообщил, что переболел COVID-19 «на ногах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 «на ногах». Об этом сообщает «Белта».
О болезни Лукашенко сообщил во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Белоруссии.
«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал белорусский президент (цитата по «Белта»).
«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, — добавил Александр Лукашенко. — Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».
Лукашенко не уточнил, когда именно переболел, добавляет РИА Новости. «Сообщения о болезни президента появлялись весной, но тогда белорусские власти их опровергали», — пишет агентство.
Судя по расписанию на официальном сайте Лукашенко, он проводит рабочие встречи и совещания практически ежедневно. На фотографиях, опубликованных на сайте, Лукашенко везде присутствует без защитной маски.