Биржевой курс евро поднялся выше 85 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил отметку 85 рублей. В 15:38 мск евро торговался по 85,015 рубля, подорожав на 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Предыдущий раз выше отметки 85 рублей биржевой курс евро поднимался 2 апреля, пишет «Интерфакс».

Доллар с момента открытия торгов подорожал к рублю на 92,25 копейки, до 72,495 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» в качестве вероятных причин снижения курса рубля называют ожидание публикации финальной части доклада комитета сената США по разведке о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, а также заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года.

Отметку в 84 рубля курс евро впервые за три месяца преодолел 27 июля.