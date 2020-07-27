Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

Курс евро на торгах Московской биржи 27 июля поднялся выше 84 рублей. Это произошло впервые с 22 апреля, пишет «Интерфакс».

На 15:15 мск составил 84,04 рубля, поднявшись на 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.

Доллар к 15:15 мск опустился до 71,48 рубля, подешевев за день на 26 копеек.

27 июля цена на золото обновила исторический максимум. Металл дорожает на фоне пандемии коронавируса. Инвесторы вкладывают в золото деньги, так как считают его безопасным активом.