Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч туристов из курортного города Дананг из-за вспышки коронавируса

Из курортного города Дананг во Вьетнаме эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщило правительство Вьетнама.

Для эвакуации потребуется как минимум четыре дня. Туристов, большинство из которых жители Вьетнама, будут вывозить на самолетах местной авиакомпании. Она будет выполнять примерно по 100 рейсов в день из Дананга в 11 других городов страны.

25 июля коронавирус подтвердился у 57-летнего жителя Дананга. Он не выезжал из страны в течение месяца. Предполагается, что мужчина заразился в одной из городских больниц. 26 июля в городе выявили еще два случая коронавируса, 27 июля — еще 11. Власти заявили, что в Дананге обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.

С 28 июля на большей части территории Дананга будет введен карантинный режим. Жителям можно будет выходить из дома только для покупки еды и лекарств, работы на фабрике или в экстренных случаях. Людям будет запрещено собираться на улице больше чем по двое и нарушать дистанцию в 2 метра.

Вьетнам считается одной из самых благополучных стран по коронавирусу в Юго-Восточной Азии. В стране зафиксирован 431 случай коронавируса, 365 пациентов выздоровели, от инфекции никто не умер.

276 случаев коронавируса во Вьетнаме были завозными. Случаи заражения внутри страны не регистрировались в течение 99 дней.

Весной Вьетнам сумел остановить вспышку коронавируса благодаря быстрому отслеживанию контактов заболевших, введению карантина на уровне городов и деревень и закрытию границ (в страну до сих пор не пускают иностранцев).