С начала 2020 года гражданство России получили около 300 тысяч иностранцев

В первом полугодии 2020 года гражданство России получили около 300 тысяч человек. Об этом в интервью «Российской газете» заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«Конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с 6 до 3 месяцев», — сказала Казакова.

Для сравнения, за весь 2019 год российское гражданство приобрели 500 тысяч человек.

Весной и летом 2020 года в России приняли ряд поправок в законодательство, который упрощают процедуру получения российского гражданства. В частности, иностранцам разрешили получить гражданство РФ без отказа от паспорта другой страны. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство был сокращен до трех месяцев, а для граждан некоторых стран отменили требование прожить на территории России 5 лет и обязательный экзамен по русскому.