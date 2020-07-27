Netflix выпустит приквел «Ведьмака». В нем расскажут, что происходило за тысячу лет до событий сериала с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход сериала «The Witcher: Blood Origin», приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак» («The Witcher»).

В новом шестисерийном телешоу расскажут о том, что происходило за 1200 лет до событий в «Ведьмаке» — тогда миры монстров, людей и эльфов слились в единое целое, после чего и появился первый ведьмак.

Над проектом работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и музыкант и сценарист Деклан де Барра. Как отмечает Deadline, автор саги «Ведьмак», польский писатель Анджей Сапковский, станет креативным консультантом сериала. Когда начнутся съемки телешоу, пока неизвестно.

В 1986-2013 годах польский писатель Анджей Сапковский выпустил цикл романов в жанре фэнтези о ведьмаке Геральте. Главный герой книг Геральт — охотник за монстрами, подвергшийся в детстве серии мутаций. На основе «Ведьмака» создана серия популярных видеоигр.

В 2019 году Netflix выпустил сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Сериал ставший вторым самым популярным шоу на этой платформе в США. За первые четыре недели его посмотрели 76 миллионов зрителей по всему миру.