В нескольких городах России прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске. Задержали около 60 человек

25 июля в ряде городов России прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске. На них задержали около 60 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

В Москве были задержаны около 40 человек. Двое из них пытались вывесить баннер в поддержку протестующих в Хабаровске на Большом Устьинском мосту. Не менее 12 человек задержали на Пушкинской площади, куда люди вышли под предлогом кормления голубей. Еще 26 человек была задержаны на акции «Левого фронта» возле памятника Юрию Долгорукому. Они планировали подать в Генпрокуратуру заявления с требованием открытого суда над , освобождения политзаключенных и отмены запрета на публичные мероприятия в период пандемии.

В Краснодаре, где прошло шествие в поддержку жителей Хабаровского края, задержали семерых человек. Четверо участников аналогичной акции были задержаны Екатеринбурге, столько же во Владивостоке. В Сургуте полицейские задержали двух пожилых участниц одиночных пикетов в поддержку хабаровчан.

Некоторых задержанных уже отпустили. На одних составили протоколы, другие подписали обязательство о явке.

Жители Хабаровска на протяжении 15 дней устраивают митинги и шествия в поддержку Сергея Фургала. Самые многочисленные акции проходят по субботам, на них выходят десятки тысяч человек. Полиция не препятствует протестующим.