Роспотребнадзор рекомендовал театрам отказаться от спектаклей с массовыми сценами

Роспотребнадзор рекомендует театрам не ставить спектакли с «хоровыми и массовыми сценами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На репетициях «поющие и выразительно говорящие артисты» должны соблюдать дистанцию не менее четырех метров.

В оркестре между музыкантами, играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее полутора метров, между дирижером и оркестром — не меньше двух метров на репетиции и полутора метров на спектакле

Во время концерта или спектакля «осуществляется традиционное расположение музыкантов в оркестре», а перед духовыми инструментами нужно поставить защитные экраны.

Зрители смогут приходить на концерты и спектакли только в защитных масках. Напитки и воду на концертах и спектаклях можно будет продавать только в промышленной упаковке.

Перед открытием театра или концертной площадки нужно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, добавляет агентство «Москва».

Предварительно, театры смогут начать сезон в середине сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову. Решение открывать или нет театры, власти регионов будут с учетом эпидемиологической обстановки.